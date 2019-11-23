Комитет WADA рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия

Исполком Всемирного антидопингового агентства рассмотрит эту рекомендацию на заседании 9 декабря.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Антидопинговому кодексу.

Как сообщает пресс-служба WADA, такое решение было принято на основе отчётов организации и независимых судебно-медицинских экспертов, в которых говорилось о ряде несоответствий в полученных в январе этого года данных Московской антидопинговой лаборатории. Исполком агентства рассмотрит эту рекомендацию на заседании 9 декабря.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что из-за нарушения антидопинговых правил у России могут отобрать право проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.