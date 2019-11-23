В Москве полицейские поздравили рожениц через окна — видео

Главный врач перинатального центра призналась, что в таком формате праздник отмечается впервые.

В Москве сотрудники поздравили пациенток перинатального центра с Днём матери. Причём сделали это с помощью подъёмников и оркестра. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники МВД РФ поднялись на автоподъёмниках к окнам палат, сыграли молодым мамам композицию "Колыбельная медведицы" из мультфильма "Умка" и подарили цветы. После этого устроили музыкальный праздник в холле здания, поздравили женщин и поблагодарили сотрудников центра за их труд.

— Все женщины счастливы, на лицах улыбки, у некоторых даже слёзы на глазах. Наши пациентки видят, с какой любовью и уважением относятся к ним, к их материнству. Это очень важно для них, — отметила главный врач медучреждения.

Она также призналась, что в таком формате День матери в перинатальном центре отмечается впервые, и поблагодарила МВД России за потрясающий праздник.

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