Осуждённый грабитель решил судиться со ФСИН, попав "не в ту" колонию

Преступник требует возместить ему моральный ущерб, так как он содержится далеко от дома.

Осуждённый подал в суд на Федеральную службу исполнения наказаний за причинение ему моральных страданий. Об этом сообщает Mash.

56-летнего Владимира П. в 2010 году осудили за разбойное нападение и убийство. Мужчина надеялся, что его определят в колонию в Подмосковье, однако ФСИН направила его в Забайкальский край.

Спустя десять лет Владимир решил взыскать со ФСИН моральный ущерб в виде одного миллиона рублей за то, что отсидел срок вдали от дома. Замоскворецкий суд в возбуждении дела отказал, однако мужчина не сдаётся и уже обжаловал решение в Мосгорсуде. Освободиться он должен в следующем году.

Ранее Лайф рассказал, как в Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку из федерального розыска с помощью фотосессии.