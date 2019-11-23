Медведев озвучил главную задачу "Единой России"

По словам председателя Правительства РФ, чтобы партия успешно действовала, необходимо действовать в том направлении, которое волнует большинство россиян.

Главной задачей партии "Единая Россия" является сохранение политического лидерства в стране и лучший результат на предстоящих выборах в России в 2020–2021 годах. Об этом заявил в ходе заседания высшего и генерального советов партии председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Всё это необходимо для того, чтобы показать лучший результат на выборах, естественно, сохранить политическое лидерство — именно эта задача стоит — и продолжить курс на повышение качества жизни граждан Российской Федерации, — сказал Медведев.

Также председатель правительства добавил, что на съезде будут приняты решения по приоритетам развития партии на ближайшее будущее. Он отметил, что нужно заниматься тем, что волнует большинство граждан. В том числе это работа по национальным проектам.

Ранее Лайф сообщал об открытии в Москве XIX съезда партии "Единая Россия". Ожидается, что на нынешнем съезде будет обсуждаться участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.