В открытый доступ попали данные более миллиарда человек

Хакер обнаружил массив информации в облачном хранилище и сразу заявил об этом властям США.

Базу данных с четырьмя терабайтами личной информации об 1,2 миллиарда человек обнаружили на незащищённом сервере в Сети. Её нашёл специалист по кибербезопасности Винни Тройя, сообщает Wired.

Отмечается, что в базе нет конфиденциальной информации, такой как пароли, номера кредитных карт или номера социальных страховок. Зато имеются номера домашних и мобильных телефонов, адреса электронной почты, а также профили людей в соцсетях Facebook, Twitter, LinkedIn и на сайте Github. Также там можно найти историю мест работы.

Отмечается, что эта база находилась на сервере Google Cloud. Большая часть информации, судя по названию файлов, принадлежала американской компании People Data Labs. Компания занимается продажей данных полутора миллиардов человек. Тройя предположил, что база появилась в открытом доступе из-за взлома хакера или потому, что её опубликовал клиент компании.

Эксперт обратился в ФБР по поводу своей находки. Спустя некоторое время сервер заблокировали.

Ранее Лайф сообщал, что Alibaba отразила более двух миллиардов кибератак во время всемирного дня шопинга.