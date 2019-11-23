В Британии выпустили руководство по съёмке интимных сцен

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Режиссёров призывают несколько раз подумать, нужен ли на самом деле такой элемент фильма.

Британские режиссёры теперь не имеют права просить актёров обнажаться во время проб, а при монтаже интимных сцен обязаны советоваться с участниками съёмок. В Великобритании выпустили перечень из 96 правил откровенных съёмок, сообщает The Guardian.

Согласно документу, кинематографисты должны несколько раз подумать насчёт целесообразности сексуальной сцены в фильме. Также отмечается, что запрещается на кастингах заставлять актёров раздеваться догола, не обговорив с ними за два дня до проб этот момент.

Обязательным правилом из перечня также является обсуждение с актёрами отснятых или смоделированных сексуальных сцен, в которых они участвовали. Одним из авторов свода принципов выступил режиссёр сериалов "Доктор Кто" и "Мистер Селфридж" Билл Андерсон.

Актёры хотят участвовать в смелых сценах, но они также хотят иметь возможность пойти домой и прочитать своим детям сказку перед сном, не переживая о том, что сделали на съёмочной площадке несколько часов назад, — отметил он.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал, как относится к секс-сценам в кино.

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