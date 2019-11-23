В Британии выпустили руководство по съёмке интимных сцен

Режиссёров призывают несколько раз подумать, нужен ли на самом деле такой элемент фильма.

Британские режиссёры теперь не имеют права просить актёров обнажаться во время проб, а при монтаже интимных сцен обязаны советоваться с участниками съёмок. В Великобритании выпустили перечень из 96 правил откровенных съёмок, сообщает The Guardian.

Согласно документу, кинематографисты должны несколько раз подумать насчёт целесообразности сексуальной сцены в фильме. Также отмечается, что запрещается на кастингах заставлять актёров раздеваться догола, не обговорив с ними за два дня до проб этот момент.

Обязательным правилом из перечня также является обсуждение с актёрами отснятых или смоделированных сексуальных сцен, в которых они участвовали. Одним из авторов свода принципов выступил режиссёр сериалов "Доктор Кто" и "Мистер Селфридж" Билл Андерсон.

— Актёры хотят участвовать в смелых сценах, но они также хотят иметь возможность пойти домой и прочитать своим детям сказку перед сном, не переживая о том, что сделали на съёмочной площадке несколько часов назад, — отметил он.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал, как относится к секс-сценам в кино.