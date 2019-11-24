Названы обладатели премии "Золотой граммофон"

Номинантами на награду становятся артисты, чьи композиции продержатся в хит-параде более 20 недель.

Певцы Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Ани Лорак, Николай Басков и другие стали обладателями премии "Золотой граммофон", вручение которой прошло в Государственном Кремлёвском дворце в субботу в 24-й раз. Об этом рассказала ТАСС пресс-служба "Русской медиагруппы" — организатора вечера.

По традиции победителей премии выбирают слушатели "Русского радио". Каждую неделю подводятся итоги голосования. Номинантами на награду становятся артисты, чьи композиции продержатся в хит-параде более 20 недель.

В этом году сразу четыре артиста получили по две награды: Валерий Меладзе — за песни "Чего ты хочешь от меня?" и "Сколько лет", Вера Брежнева — за композиции "Любите друг друга" и "Зла не держи", Ани Лорак ("Сон", "Сумасшедшая") и Николай Басков ("Караоке", "Сердце на сердце").

Кроме того, победителями премии стали группа "Би-2", Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Burito (Игорь Бурнышев), Сергей Лазарев, Ирина Дубцова, Тима Белорусских, МакSим (Марина Абросимова), Макс Барских, Дима Билан, Денис Клявер, "Руки вверх!", #2Маши, Artik&Asti, Артур Пирожков, Светлана Лобода, Диана Арбенина и "Ночные снайперы".

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