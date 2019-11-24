СМИ: Пятилетняя девочка из Подмосковья едва не убила собаку с согласия родителей

У животного обнаружены многочисленные переломы и гематомы, не работает одна лапа и есть риск потери глаза.

Волонтёры подмосковного города Павловский Посад забрали собаку по кличке Джесси из семьи, где над ней жестоко издевались. Как передаёт портал Lenta.ru, многочисленные переломы животного могут быть делом рук пятилетней девочки, которая занималась этим "с молчаливого согласия" родителей.

Как рассказала журналистам куратор благотворительного фонда, хозяева решили отказаться от питомца, когда поняли, что не смогут оплатить его операцию. Когда же она пришла к ним забирать животное, то обратила внимание, что собака не стоит прямо, а шатается. На предположения о том, что у Джесси может быть черепно-мозговая травма, хозяйка ответила, будто та "несколько дней назад съела кошачий сухой корм, ей стало плохо".

Однако последующие исследования в клинике подтвердили страшные догадки: у животного множественные переломы, включая перелом первого шейного позвонка, трещина в челюсти, подозрение на сотрясение мозга, гематома, из-за которой Джесси частично потеряла зрение и может лишиться глаза, некоторое время собака не могла сама стоять.

Также установлено, что одна из задних лап питомца навсегда перестала функционировать из-за пережитого в раннем возрасте перелома, а также отколота часть кости в колене.

— Девушка, которая забирала Джесси, видела, как этот ребёнок котёнка о стену швыряет. Запросто, может быть, ребёнок это проделывал с молчаливого согласия родителей. Животные безобидны, тем более Джесси была щенком, ребёнку ничего не стоит издеваться над тем, кто слабее, — приводит портал слова одного из комментаторов в группе "Джек Рассел Терьер" в " Фейсбуке ".

Сейчас состояние животного стабилизируется, начал спадать отёк, у Джесси хороший аппетит. Если так пойдёт и дальше, через пару дней удастся сделать ей МРТ.

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