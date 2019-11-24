Российские фермеры собрали рекордный в истории страны урожай сахарной свёклы

Вице-премьер также отметил девятипроцентный рост урожая картофеля, общий рост урожая овощей на 20% и фруктов на 15%.

Вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в нынешнем году в стране был собран рекордный за всю историю урожай сахарной свёклы.

— Могу выделить всего несколько позиций: сахарная свёкла — 53 миллиона тонн, это рост 25%, рекорд за всю историю страны. И я напомню, что 20 лет назад у нас в структуре потребления 85% было импортного сахара. Сегодня мы уверенно сахар экспортируем, — приводит его слова пресс-служба Кремля.

По словам Гордеева, завершающийся сельскохозяйственный год был удачным для отечественных аграриев, в частности, общий валовой сбор зерна составил порядка 120 миллионов тонн, что на 6% больше, чем в 2018-м. Вице-премьер также отметил девятипроцентный рост урожая картофеля, общий рост урожая овощей на 20% и фруктов на 15%. В животноводстве Гордеев отметил двухпроцентный рост объёмов производства мяса и молока.

Кроме того, Гордеев подчеркнул, что в 2019 году объёмы господдержки сельхозпроизводителей составили 318 миллиардов рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году. Из этих средств 99% будут доведены до получателей до конца года.

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