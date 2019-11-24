Эксперты дали советы, как правильно подкармливать птиц зимой

Начинать кормление можно лишь с приходом настоящей зимы с морозами и снежным покровом.

Горожане часто и охотно подкармливают птиц зимой. По словам экспертов, для пернатых эта поддержка крайне важна. Она помогает им пережить суровый климатический период и повышает популяцию, что в конечном счёте благотворно скажется летом, когда птицы будут уничтожать насекомых-вредителей. Но кормление птиц в зимний период должно соответствовать некоторым правилам.

— Начинать подкормку птиц важно только после того, как установятся низкая температура воздуха и постоянный снежный покров. Дело в том, что для некоторых видов водоплавающих птиц слишком раннее начало подкормки может задерживать их на пути миграции в тёплые страны, что сделает перелёт более трудным и опасным, — приводит портал мэра Москвы слова начальника экоцентра ГПБУ "Мосприрода" Светланы Подвинцевой.

Кормить птиц в зимний период нужно высококалорийными продуктами. Подойдут семена подсолнечника, очищенный арахис, лесные и грецкие орехи. В кормушки можно подкладывать даже сало. Главное, чтобы оно было несолёным и неперчёным. Ещё птиц можно кормить пресным сыром и творогом. Все продукты должны быть свежими и в сыром виде.

— Злаки в кормушке привлекут воробьёв, щеглов и зеленушек; шишки, орехи и жёлуди — любимое лакомство дятлов и соек, а на засушенные ягоды рябины или боярышника слетятся снегири и свиристели. Зимующие в московских водоёмах утки предпочитают зёрна и крупы, а также нежирный творог или специальный комбикорм для птиц, — отметили эксперты.

Специалисты подчёркивают, что необходимо полностью исключить жареное, солёное, перчёное и копчёное. Хлеб также входит в этот список. Дрожжи и сахар, присутствующие в некоторых сортах хлебобулочных изделий, вредны для птиц. Кроме того, из-за влаги хлеб на морозе будет замерзать.

Также в городских парках и пригородах жителям могут попадаться животные, которым может понадобиться подкорм зимой. Например, белки, как и птицы, очень любят высококалорийные продукты, богатые жирами: семечки подсолнечника, орехи, арахис. Специалисты предупреждают, что кормить белок нужно из кормушек, делать это с рук опасно.

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