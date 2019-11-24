Букву Ё вернули в названия почти 200 новгородских деревень

В ближайшее время Ёгла, Ёгольник, Ёлкино, Ерёмина Гора и другие населённые пункты снова появятся на указательных знаках, картах и атласах.

Почти 200 деревень в Новгородской области получили обратно свои исторические названия. Речь идёт о тех населённых пунктах, в именах которых "потеряли" две точки над буквой Ё.

— 198 населённых пунктов обрели точки над буквой Ё. Разница действительно есть: ехать в Марёво или в Марево. Изменения внесены на основании закона "О государственном языке РФ" и рекомендаций Министерства образования и науки РФ, — сообщила пресс-служба областного управления Росреестра.

В ближайшее время названия этих деревень будут изменены на указательных знаках, в картах и атласах. Среди обретших исторические имена населённых пунктов: Ёгла, Ёгольник, Ёлкино, Ерёмина Гора.

В управлении заверили, что из-за возвращения буквы не возникнет проблем с оформлением сделок с недвижимостью. В случаях с названиями деревень с буквой Ё государственный регистратор будет самостоятельно запрашивать информацию из федеральной информационной адресной системы об изменениях.

В Росреестре добавили, что наименования географических объектов как составная часть исторического и культурного наследия народов РФ охраняются государством. В связи с этим органы местного самоуправления, допустившие "потерю" двух точек, могут попасть под санкции.

Ранее филолог-русист Московского государственного университета Владимир Елистратов поднял другую тему об изменениях в русском языке — появление феминитивов. Специалист считает, что они станут нормой лишь через несколько десятилетий.