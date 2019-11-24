Москву накроют ледяные дожди во второй половине недели

В следующие выходные специалисты прогнозируют густой туман с существенным ухудшением видимости.

В понедельник и вторник метеоусловия в Центральной России существенно не изменятся: сохранится относительно солнечная, сухая и холодная погода с температурой на два-три градуса ниже положенного, отмечают специалисты центра "Фобос".

В среду местами пойдёт незначительный снег, но это не приведёт к формированию снежного покрова. Температура днём будет от нуля до минус трёх градусов по Цельсию.

Основные погодные опасности ожидаются во второй половине недели. В четверг пройдёт тёплый атмосферный фронт. Сохранится пасмурная погода, днём местами пройдёт небольшой снег. Вечером в южных, юго-восточных и восточных районах Москвы возможен слабый ледяной дождь, температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки. Ледяной дождь днём может накрыть и юг, юго-восток и восток Подмосковья.

В пятницу, субботу и воскресенье прогнозируются туманы и густые дымки с существенным ухудшением видимости менее одного километра. Ожидаются моросящие осадки, температура воздуха ночью около нуля градусов, днём от одного до трёх градусов выше нуля.

Ранее синоптики предупредили об опасных последствиях арктического вторжения.