Власти Британии решили сократить численность армии ради экономии

Также в королевстве обсуждается возможность сдачи в аренду США новейшего авианосца.

Армия Великобритании планирует сократить численность сухопутных войск с 80 до 60 тысяч человек, сообщает издание The Sunday Times.

Причиной сокращения служит недавний указ министра обороны Великобритании, в соответствии с которым генералам необходимо уменьшить расходы на армию для экономии бюджета. Министр обороны Бен Уоллес также не исключил, что, вероятно, королевская армия передаст один из своих авианосцев в аренду Соединённым Штатам или НАТО.

Как пишет издание, британским военным не нравятся авианосцы, а американцы, наоборот, их очень любят, ведь для обслуживания такого судна нужно намного меньше людей, чем для американского аналога.

Новейший британский авианосец вышел на испытания в 2017 году. В конце года его приняли на вооружение, однако через две недели ему потребовался ремонт. А спустя ещё несколько недель на корабле сработала система пожаротушения и вывела судно из строя на несколько дней.