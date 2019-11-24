Лайф узнал подробности об инциденте с полицейским, застрелившим жителя Урала

Молодой человек пытался сбежать, а затем отобрать у лейтенанта его табельное оружие.

Следственный комитет и МВД России проводят проверку по факту смерти 27-летнего жителя Екатеринбурга, который был застрелен сотрудником полиции. Наряд полиции остановил молодого человека по подозрению в хранении наркотиков, и вскоре задержанный попытался скрыться.

Когда же его догнал лейтенант полиции, подозреваемый набросился на правоохранителя и попытался отобрать табельное оружие. Лейтенант сделал предупредительный выстрел в воздух. Но так как это не остановило нападавшего, открыл огонь на поражение.

Как сообщил Лайфу собственный источник в правоохранительных органах региона, нападавший К. Тажиев скончался ещё до приезда скорой помощи. Медики зафиксировали у него раны живота и спины. А вот пострадавшего 26-летнего полицейского Н. Плетнева госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, начальник городского УМВД РФ полковник Сергей Кулагин, а также следователь регионального СУ СКР. По предварительной версии, применение табельного оружия было правомерным.

Напомним, ранее Лайф сообщал о нападении буйного жителя Хабаровского края на друга, а затем и на местного участкового. Полицейскому тоже пришлось открыть огонь по преступнику.