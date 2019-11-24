Учёный рассказал Лайфу, опасно ли "бегство" Азовского моря от берегов

По его словам, это специфика водоёмов с мелкими берегами. Когда закончится сильный ветер, вода вернётся.

Образование "пустынь" на месте прибрежной линии характерно для Азовского моря, и ничего необычного в этом явлении нет. Об этом заявил Лайфу гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.

— Азовское море — оно мелководное, поэтому там режим уровня моря зависит от действия ветра. Иногда там бывают очень сильные нагоны, которые нагоняют ветер на берег и дают серьёзные наводнения. Раз-два в 30–40 лет они бывают катастрофические, а иногда ветер дует в другую сторону, сдувает воду и образуется явление, которое называется сгон воды, — отметил специалист.

— Ветер кончится, и вода вернётся, — добавил эксперт.

Болгов отметил, что это явление не столь опасно для местных жителей, но усложняет судоходство. Особенно для Таганрогского залива или той части Дона, где оно развито. Суда вынуждены стоять и ждать, пока ветер закончится, и только потом продолжать свой маршрут.

Сильный отлив заметили также на территории Украины. Об этом сообщают украинские СМИ. В акватории Мариуполя скорость ветра достигала 30 м/с. По прогнозам синоптиков, такая погода вскоре сменится.