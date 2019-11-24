Учёный рассказал Лайфу, опасно ли "бегство" Азовского моря от берегов

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По его словам, это специфика водоёмов с мелкими берегами. Когда закончится сильный ветер, вода вернётся.

Образование "пустынь" на месте прибрежной линии характерно для Азовского моря, и ничего необычного в этом явлении нет. Об этом заявил Лайфу гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.

— Азовское море — оно мелководное, поэтому там режим уровня моря зависит от действия ветра. Иногда там бывают очень сильные нагоны, которые нагоняют ветер на берег и дают серьёзные наводнения. Раз-два в 30–40 лет они бывают катастрофические, а иногда ветер дует в другую сторону, сдувает воду и образуется явление, которое называется сгон воды, отметил специалист.

Ветер кончится, и вода вернётся, добавил эксперт.

Болгов отметил, что это явление не столь опасно для местных жителей, но усложняет судоходство. Особенно для Таганрогского залива или той части Дона, где оно развито. Суда вынуждены стоять и ждать, пока ветер закончится, и только потом продолжать свой маршрут.

Сильный отлив заметили также на территории Украины. Об этом сообщают украинские СМИ. В акватории Мариуполя скорость ветра достигала 30 м/с. По прогнозам синоптиков, такая погода вскоре сменится.

Автор:
СВ
Сусанна Витвинская
Соавторы:
Райля  Гареева
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