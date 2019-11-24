В Сургуте пожар в ресторане охватил огромную площадь

В Сургуте загорелся ресторан "Кристалл" на улице Рационализаторов, 11. Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение об этом поступило в 19:26 мск.

Площадь пожара уже достигла 3600 квадратных метров. В тушении задействовано более 30 человек и десяти единиц техники. Эвакуировано 60 человек, один пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью.

По данным местных СМИ, в заведении проходила свадьба, возгорание началось с кухни.

А ранее Лайф публиковал видео, как "Нива" в Нальчике "подожгла" газопровод и вызвала этим тоже масштабный пожар.