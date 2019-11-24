В Сургуте пожар в ресторане охватил огромную площадь

В Сургуте загорелся ресторан "Кристалл" на улице Рационализаторов, 11. Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение об этом поступило в 19:26 мск.
Площадь пожара уже достигла 3600 квадратных метров. В тушении задействовано более 30 человек и десяти единиц техники. Эвакуировано 60 человек, один пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью.
По данным местных СМИ, в заведении проходила свадьба, возгорание началось с кухни.
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На улице Рационализаторов горит ресторан «Кристал». По данным К-информ, в заведении проходила свадьба. В это время там находилось около 150 человек. Задымление началось на кухне. Предположительно, загорелся дымоход. Огонь быстро распространился по всей крыше. Участники торжества эвакуировались до приезда спасателей. Сообщается о частичном обрушении кровли.
А ранее Лайф публиковал видео, как "Нива" в Нальчике "подожгла" газопровод и вызвала этим тоже масштабный пожар.
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