Лайф публикует видео пожара в ресторане Сургута

Всего сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек, один из которых обратился за медицинской помощью.

В распоряжении Лайфа оказалось видео пожара в ресторане "Кристалл" в Сургуте, на улице Рационализаторов, 11.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожар локализован на площади 3000 квадратных метров.

Всего сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек, один из которых обратился за медицинской помощью.

В тушении огня задействовано 36 человек и 13 единиц техники.

Напомним, в 19:26 мск в региональное управление МЧС поступило сообщение о пожаре в ресторане "Кристалл". Огонь охватил кровлю здания по всему периметру на площади в 3600 квадратных метров, пожару был присвоен второй ранг сложности. По данным СМИ, возгорание началось с кухни, в это время в заведении проходила свадьба.