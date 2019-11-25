Киевский политик назвал Украину славянской Меккой и родиной протославян

По словам Балашова, "великая историческая миссия Украины" заключается в "объединении и обогащении всех славянских племён как наследников общей протокультуры".

Гражданам Украины необходимо вернуть чувство собственного достоинства, для этого они должны понять, что их страна не плетётся на задворках мировой истории, а является самой настоящей "славянской Меккой". Такое мнение выразил лидер украинской партии "5.10" Геннадий Балашов.

По его словам, после анализа праславянского языка исследователи смогли выявить некую закономерность расселения славянских племён в древности. Так, например, слово "липа" есть во многих славянских языках, а вот "бука" и "пихты" нет, что говорит о их заимствовании из других языков.

На основе этого факта исследователи пришли к выводу, что славяне селились в Европе в тех местах, где росла липа и не росли два других дерева. В результате дальнейших исследований этой теории был сделан вывод, что именно Украина являлась центром протославянской культуры.

Собрав эти весомые аргументы воедино, Балашов заявляет: на основании вышесказанного Украина — и, в частности, Киев — должна стать центром паломничества для славян всего мира. И даже предлагает свои решения по достижению этой цели, чтобы "каждый, кто считает себя славянином, посетил святую землю протославян".

— Но кто поедет в неблагополучную страну? Чтобы превратиться в золотую Мекку, Украина должна стать богатой и прогрессивной. Отменить налоги, открыть зону свободной экономики Европы, и на земли протославян начнут стягиваться их потомки, обращая великое переселение народов вспять, — пишет Балашов в своём блоге на сайте "Корреспондент.net".

Политик уверен, что именно свободный рынок и "налоговый рай" помогут реализовать "великую историческую миссию" Украины, которую он видит "в объединении и обогащении всех славянских племён как наследников общей протокультуры".

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