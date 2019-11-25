Синоптики: Понедельник встретит москвичей сухо и холодно

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Ветер будет южный, скорость 2–7 м/с. Атмосферное давление слабо снизится и составит 759 миллиметров ртутного столба.

Последняя неделя ноября встретит москвичей и гостей российской столицы сухой холодной погодой с переменной облачностью и заморозками. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха днём составит –3...–5°, в Подмосковье –1...–7°, без осадков. Ночью в Москве столбики термометров опустятся до –7...–9°, по области — до –6...–11°, местами до –15°.

Ветер будет южный, скорость 2–7 м/с. Атмосферное давление слабо снизится и составит 759 миллиметров ртутного столба.

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