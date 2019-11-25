Девушке с дефектом внешности отказали в работе и пригрозили судом

Представители компании заявили, что она якобы исказила факты, и назвали другую причину отказа.

Жительницу Уфы по имени Яна отказались брать на работу в крупное агентство недвижимости в Магнитогорске из-за небольшого дефекта внешности. Девушка хотела устроиться на должность специалиста по работе с клиентами.

— У моей дочери ангиовенозная дисплазия на верхней губе, комок вен хаотично разрастается, из-за чего губа деформируется. Для меня является абсолютным шоком тот факт, что человека могут не взять на работу из-за дефекта внешности. Важен не отказ, а формулировка, — написала мама Яны, психолог Евгения Лялина в "Инстаграме".

После того как история получила резонанс, компания связалась с девушкой и заявила, что на самом деле отказала в вакансии не из-за дефекта её губы, а из-за недостатка опыта. Якобы девушке предлагали в агентстве должность помощника специалиста по недвижимости.

Яне посоветовали не искажать факты о компании, иначе дело дойдёт до суда. Но многие подписчики и комментаторы девушки в соцсетях назвали действия работодателей дискриминацией и посоветовали ей самой обратиться в суд.

— Я думала, что речь идёт о татуировке, пирсинге в носу или неординарной причёске. Оказалось, что мой дефект — это моя губа. Та часть моего имиджа, которую я себе не выбирала, — передаёт "КП-Уфа" слова Яны.

Ранее Лайф сообщал, что жительница Кузбасса "приютила" семью работодателя и пошла под суд.