В Тверской области ребёнок погиб, провалившись под лёд

Дети играли на озере. Подоспевший на помощь рыбак сумел спасти только одного из них.

Сегодня в Тверской области двое второклассников провалились под лёд. Одного из них спасти не удалось, сообщает Следственное управление СКР по Тверской области.

По данным следствия, дети отправились играть на озеро Соломино в городе Торопце. Неокрепший лёд не выдержал школьников. На помощь пришёл рыбак, однако один из мальчиков утонул.

Следственными органами проводится проверка по факту случившегося. Назначена судмедэкспертиза.

Ранее в Саратовской области при таких же обстоятельствах погибла семилетняя девочка.