В Тверской области ребёнок погиб, провалившись под лёд

Сегодня в Тверской области двое второклассников провалились под лёд. Одного из них спасти не удалось, сообщает Следственное управление СКР по Тверской области.
По данным следствия, дети отправились играть на озеро Соломино в городе Торопце. Неокрепший лёд не выдержал школьников. На помощь пришёл рыбак, однако один из мальчиков утонул.
Следственными органами проводится проверка по факту случившегося. Назначена судмедэкспертиза.
Ранее в Саратовской области при таких же обстоятельствах погибла семилетняя девочка.
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