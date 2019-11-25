В Улан-Удэ в квартире бандита нашли несколько килограммов тротила

Вместе с сообщниками он занимался рэкетом, организацией азартных игр и проституции.

В Улан-Удэ задержаны несколько членов местной банды. Материалы на них собирали совместно МВД, ФСБ и Росгвардия. Об этом рассказали в СУ СК России по Республике Бурятия.

Преступники "работали" в разных сферах. Пока дела на них возбуждены по статьям о вымогательстве, незаконной организации азартных игр и проституции.

— В ходе обыска у одного из подозреваемых в квартире высотного жилого дома обнаружено значительное количество тротила с запалами, а также банки с химическими веществами, предположительно, представляющими опасность для окружающих, — рассказали следователи.

На время обыска и изъятия взрывчатки жителей дома пришлось эвакуировать.

А в центре Москвы ранее задержали юношу со взрывчаткой "мать Сатаны".