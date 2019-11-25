Лайфу стала известна причина массового отравления газом под Нижним Новгородом

Число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 45, из них 44 школьника и один взрослый.

Отравление учеников и педагогов в школе села Вад под Нижним Новгородом могло произойти из-за плановых работ на местном участке газопровода.

Как стало известно Лайфу, оператор газопровода проводил работы по продувке фильтров, из-за того что ветер дул в сторону школы, газ попал в учебное учреждение. При этом никаких утечек не было обнаружено.

По последним данным, число пострадавших увеличилось до 45 человек — 44 ребёнка и один взрослый, состояние десяти детей оценивается как средней степени тяжести, состояние остальных — лёгкой.

Напомним, школьники и учителя из села Вад попали в больницу с признаками отравления газом. Рядом со школой находится газораспределительная станция. После случившегося занятия в школе прекратили, детей отпустили по домам. СК проводит доследственную проверку.