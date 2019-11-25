Лукашенко — о Калининградской области: Наша, мы за неё отвечали

Президент соседней страны заявил, что передача региона республике в СССР серьёзно обсуждалась.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эта республика ещё с советских времён несёт ответственность за Калининградскую область. Об этом он сказал во время встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в Минске.

— Я Ельцину и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за неё отвечали и отвечаем прежде всего. Путин говорит: "Я не против", — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента страны.

По его словам, в советские времена было много разговоров о присоединении области к Белоруссии, но он намекнул, что, вероятно, это было бы плохим решением.

— Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали, — добавил он.

Ранее Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о напряжённых отношениях с Россией. Напомним, Москва и Минск готовятся подписать договор об интеграции.