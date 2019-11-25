Родные девушки-следователя из Сочи винят в её гибели коллегу-насильника

Как стало известно Лайфу, за три недели до трагедии Марию госпитализировали с кровотечением после неформальной вечеринки с коллегами.

23-летнюю сотрудницу Хостинского отдела УВД Марию К., которая была найдена мёртвой в собственном кабинете в городе Сочи, довели до суицида — в этом уверена её семья. Как стало известно Лайфу, больше месяца назад, после празднования Дня уголовного розыска (6 октября), девушку госпитализировали с кровотечением.

В справке (есть в распоряжении редакции) значится, что пациентка сама вызвала медиков после того, как сначала потеряла сознание, а потом начала истекать кровью. Медики подтвердили, что это произошло в результате первого полового акта (диагноз: кровотечение, возникшее после дефлорации девственной плевы).

Близкие Марии уверены, что в тот вечер девушку изнасиловал один из её коллег, а писать заявление она не стала, боясь испортить себе жизнь, тем более что руководитель якобы знал об этой ситуации и обещал помочь пострадавшей сотруднице с переводом. Однако та пережить случившееся так и не смогла.

— Она была совсем ребёнком в душе, а её покалечили и довели до суицида, — утверждает сестра погибшей.

Редакция просит Следственный комитет провести проверку по данному факту и выяснить, имеет ли место быть факт изнасилования девушки-следователя Марии К.