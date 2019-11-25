Опрос показал, чем россияне занимаются на YouTube

Особой популярностью среди россиян пользуются музыкальные клипы, фильмы, ролики, связанные с юмором.

Более половины опрошенных россиян (58%) признались, что являются пользователями видеохостинга YouTube. Такие результаты опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после проведения исследования о поведении граждан на видеохостинге.

Отмечается, что 53% россиян посещают его, чтобы посмотреть видео. Особой популярностью пользуются музыкальные клипы, фильмы, видео, связанные с культурой и искусством (30%), и юмористические ролики (23%).

Среди опрошенных 13% ставят лайки на публикации, подписываются на канал 12%. Делятся с другими видео только 7% пользователей, оставляют комментарии 6%. И только 2% пользователей добавляют в видеохостинг свои ролики. Сервисом не пользуется каждый пятый россиянин, то есть 20% граждан. Эти показатели совпадают с долей тех, кто вообще не пользуется Интернетом.

Ранее Лайф сообщал, что впервые в истории YouTube комментарий собрал миллион лайков.