Опрос показал, как много россиян отправляют интимные фото

Больше трети опрошенных заявили, что не боятся утечки, так как им нечего скрывать.

41% опрошенных россиян признались, что делятся интимными фото в Сети. Такие данные опубликовала международная антивирусная компания ESET. Участниками анонимного опроса стали более 2200 пользователей.

Примечательно, что в 2015 году таких смельчаков было больше — 53%. Эксперты связали это с ростом беспокойства пользователей за сохранность приватных данных.

Также исследование показало, что 8% респондентов столкнулись с утечкой своих интим-фото. При этом 43% россиян вовсе не делятся откровенными снимками. Также 33% жителей России заявили, что не беспокоятся о собственной безопасности в Сети, так как им нечего скрывать.

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