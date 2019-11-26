В Совфеде готовы поддержать идею сделать 31 декабря выходным

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Такую инициативу предложил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, перенеся рабочий день на предшествующую субботу.

Если депутаты Госдумы поддержат предложение сделать 31 декабря выходным днём, то сенаторы также выскажутся в пользу этой инициативы, полагает глава Комитета по социальной политике Совфеда Валерий Рязанский.

— Если такое решение будет вызревать [в Госдуме], думаю, сенаторы могут поддержать эту инициативу, — заявил он РИА "Новости".

Он полагает, что ещё на стадии обсуждения парламентарии займутся поиском путей решения этого вопроса.

Лучше, чтобы этот день можно было провести с семьёй, близкими, — отметил Рязанский.

Законодатель также подчеркнул, что "можно найти выход" из соответствующего положения. В случае если правительство не поддержит инициативу, тогда каждый регион будет иметь право выбора, делать ли 31 декабря выходным днём.

Напомним, в этом году 31 декабря выпадает на рабочий день. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пошёл навстречу жителям своего региона и перенёс рабочий день на субботу, 28 декабря. Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков в свою очередь поддержал идею предновогоднего выходного, но за счёт других праздников.

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