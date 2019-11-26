В Совфеде готовы поддержать идею сделать 31 декабря выходным

Такую инициативу предложил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, перенеся рабочий день на предшествующую субботу.

Если депутаты Госдумы поддержат предложение сделать 31 декабря выходным днём, то сенаторы также выскажутся в пользу этой инициативы, полагает глава Комитета по социальной политике Совфеда Валерий Рязанский.

— Если такое решение будет вызревать [в Госдуме], думаю, сенаторы могут поддержать эту инициативу, — заявил он РИА "Новости".

Он полагает, что ещё на стадии обсуждения парламентарии займутся поиском путей решения этого вопроса.

— Лучше, чтобы этот день можно было провести с семьёй, близкими, — отметил Рязанский.

Законодатель также подчеркнул, что "можно найти выход" из соответствующего положения. В случае если правительство не поддержит инициативу, тогда каждый регион будет иметь право выбора, делать ли 31 декабря выходным днём.

Напомним, в этом году 31 декабря выпадает на рабочий день. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пошёл навстречу жителям своего региона и перенёс рабочий день на субботу, 28 декабря. Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков в свою очередь поддержал идею предновогоднего выходного, но за счёт других праздников.