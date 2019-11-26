МЦД перевезли рекордное количество пассажиров 25 ноября

Кроме того, до 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам будет бесплатным.

Первые два Московских центральных диаметра (МЦД) в понедельник, 25 ноября, перевезли рекордные 513 тысяч человек, что на 9% больше, чем за тот же период на прошлой неделе. Об этом сообщила компания-перевозчик "Центральная ППК".

— В пятый день работы Московские центральные диаметры перевезли рекордные 513 тысяч пассажиров, — отметили в ЦППК.

За 25 ноября МЦД-1 (Белорусско-Савёловский) перевёз 242 тысячи пассажиров, а МЦД-2 (Курско-Рижский) — 271 тысячу. Поезда следовали весь день и выполнили график на 100%. Всего за пять дней работы было перевезено более двух миллионов пассажиров. Кроме того, проезд по МЦД будет бесплатным до 9 декабря.