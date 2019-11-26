Военный эксперт США назвал десять причин считать Крым российским

Он призвал американских дипломатов перестать разжигать старые конфликты времён холодной войны и договориться с Россией о "великой сделке".

Профессор Военно-морского колледжа США и военный эксперт Лайл Голдстайн призвал Вашингтон перестать поддерживать Киев в противостоянии с Москвой, наладить отношения с Кремлём и назвал 10 причин, по которым Крым следует считать территорией России.

— Есть масса причин, почему внешнеполитическому ведомству США пора, как дипломатично выразился Мик Малвейни (Mick Mulvaney), "смириться" насчёт крымского полуострова, — написал он в статье для National Interest.

Первым аргументом в пользу признания Крыма российской территорией служит тот факт, что переход из одной страны в другую был бескровным, что явно выделяет его на фоне насилия, происходящего от Мьянмы до Ливии и Мексики. Он также обращается к истории и напоминает, что полуостров был в своё время "подарен братьям-украинцам" Никитой Хрущёвым в 1954 году.

— В-третьих, продолжая историческую тему, можно сказать, что русские фактически заплатили за Крым реками крови — как в Крымской войне, так и во время Второй мировой войны — исторического эпизода, который, возможно, действительно спас планету от нацизма, — продолжает эксперт.

Он также отмечает наличие в Крыму "гигантской" российской военно-морской базы, которая была там ещё с советских времён и сохранялась в постсоветское время, что говорит о "ключевой" заинтересованности Москвы в сохранении полуострова. Голдстайн не упускает из виду и тот факт, что крупные страны Европы, в частности Италия, уже устали от антироссийских санкций.

— Можно только задаться вопросом, насколько более здоровыми могут быть европейские экономики сегодня, включая экономику Германии, если Европа решит отказаться от санкционной политики, — размышляет эксперт.

Не в восторге от санкций, по словам Голдстайна, и НАТО, поскольку раздувание "российской угрозы" мешает альянсу действовать против реальных вызовов, в том числе терроризма. К тому же нарастание конфликта вокруг Крыма может в конечном итоге довести и до реального военного столкновения, которое рискует очень быстро "достичь ядерного уровня".

В качестве последнего аргумента эксперт выражает мысль, что "очень разумно" надеяться на то, что Россия в будущем согласится компенсировать Украине потерю Крыма в том или ином виде, если Киев наконец "отпустит" полуостров.

Важным, но не вошедшим в список пунктом Голдстайн называет строительство Крымского моста и запуск железнодорожного сообщения с полуостровом, которые отлично показывают, что Россия не только хочет, но и способна реализовывать масштабные проекты и будет этого добиваться.

— Хотя многие западные специалисты по прогнозированию хотели бы объявить, что "Россия в упадке", это, похоже, не совсем так. Российская экономика по-прежнему остаётся одной из крупнейших в мире. Это может объяснить, почему Кремль всё ещё способен осуществлять такие крупные национальные проекты, — утверждает эксперт.

В конце он призывает американских дипломатов перестать разжигать старые конфликты времён холодной войны и договориться с Россией о "великой сделке", которая вернёт европейскую безопасность в более позитивное русло. "Эта сделка не такая уж надуманная на самом деле", — заключает Голдстайн.

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