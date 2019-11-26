На Украине заявили о "стопроцентном" риске прекращения транзита газа

По словам министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля, Киев делает всё возможное для подписания нового соглашения с "Газпромом".

Сегодня существует стопроцентный риск прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передаёт liga.net.

Как отмечает Оржель, если Киев заключит новый контракт о транзите российского газа через Украину, то для населения цена на него опустится до исторического минимума.

По словам главы украинского Минэнерго, Незалежная делает всё, что возможно, для заключения нового соглашения с российской стороной. Однако дату следующего раунда переговоров Оржель назвать не сумел.

Ранее украинский "Нафтогаз" предложил "Газпрому" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража рассмотреть вариант погашения задолженности в три миллиарда долларов прямыми поставками газа в страну.