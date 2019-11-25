"Нафтогаз" предложил "Газпрому" сделку на своих условиях

Украина настаивает, чтобы российская компания выплатила ей долг в $3 млрд. И если не деньгами, то газом.

Украинский "Нафтогаз" предложил "Газпрому" в рамках выполнения решений Стокгольмского арбитража рассмотреть вариант погашения задолженности на $3 млрд путём прямых поставок газа в страну. Об этом написал в "Фейсбуке" исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Он отметил, что украинскую сторону вполне устроили бы и денежные выплаты, однако компания готова рассмотреть и альтернативные варианты оплаты.

— Мы готовы конструктивно рассматривать предложения "Газпрома" по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующего мирового соглашения, — написал Витренко. — Нас устраивают денежные средства, но, если "Газпром" хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение.

Напомним, что разбирательства между российской компанией и "Нафтогазом" по контрактам на транзит и поставке голубого топлива продолжаются с 2014 года. В 2018-м Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской стороне порядка $2,56 млрд якобы за недопоставку по транзиту, но "Газпром" это решение успешно обжаловал.

Ранее "Газпром" предложил заключить новый контракт на транзит газа из России через Украину при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. В Киеве же заявили, что предложение "Газпрома" является неприемлемым.