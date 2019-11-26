Проникшая на территорию имения Трампа китаянка получила восемь месяцев тюрьмы

Гражданка КНР Юцьзин Чжан, незаконно проникшая на территорию резиденции главы США Дональда Трампа, приговорена к восьми месяцам лишения свободы, пишет издание Washington Examiner.
В сентябре присяжные признали женщину виновной в проникновении на территорию имения Трампа во Флориде неподалёку от Палм-Бич, а также в даче ложных показаний.
30 марта Юцьзин Чжан с двумя паспортами КНР, четырьмя мобильными телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию резиденции президента США Дональда Трампа. Женщина пыталась убедить охранников, что собирается воспользоваться бассейном в имении.
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