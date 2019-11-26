Проникшая на территорию имения Трампа китаянка получила восемь месяцев тюрьмы

Юцьзин Чжан хотела пробраться в резиденцию с двумя паспортами КНР, четырьмя мобильными телефонами и флешкой с вредоносным ПО.

Гражданка КНР Юцьзин Чжан, незаконно проникшая на территорию резиденции главы США Дональда Трампа, приговорена к восьми месяцам лишения свободы, пишет издание Washington Examiner.

В сентябре присяжные признали женщину виновной в проникновении на территорию имения Трампа во Флориде неподалёку от Палм-Бич, а также в даче ложных показаний.

30 марта Юцьзин Чжан с двумя паспортами КНР, четырьмя мобильными телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию резиденции президента США Дональда Трампа. Женщина пыталась убедить охранников, что собирается воспользоваться бассейном в имении.