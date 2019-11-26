Врачи объяснили, чем грозит мандариновое переедание

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Отмечается, что следование всего нескольким простым правилам может сделать употребление мандаринов стопроцентно полезным.

Новогодняя российская традиция баловать себя мандаринами не только очень вкусная, но и крайне полезная, ведь этот фрукт способствует повышению иммунитета, выведению токсинов и улучшает настроение, если, конечно, не жадничать. Об этом сообщает РИА "Новости".

Средняя суточная доза — 4 мандарина ... мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством, — приводит агентство слова врача-диетолога КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамары Прунцевой.

По её словам, единственное, что может помешать полакомиться мандаринами, это наличие противопоказаний или индивидуальной непереносимости и аллергической реакции на цитрусовые.

В свою очередь, врач-диетолог Елена Тихомирова уверена, что употребление фруктов зимой — это необходимость, вызванная нехваткой витаминов в организме. И богатые полезными веществами и витамином С низкокалорийные мандарины прекрасно подходят в качестве их источника.

При этом она подчеркнула, что перед употреблением важно помыть мандарины в тёплой воде, поскольку для увеличения срока хранения их обрабатывают вредными для человека веществами. А ведь у плодов полезна не только сама мякоть, но и разделяющие её на дольки белые волокна и даже корка, богатая антиоксидантами.

Врачи сошлись во мнении, что слишком большое количество съеденных мандаринов может не только спровоцировать развитие аллергической реакции и вздутие живота, но и привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, поскольку в них содержится большое количество клетчатки.

Рекомендуется употреблять мандарины утром и днём, но не позднее 5 часов вечера, также не следует есть их натощак. Если следовать этим простым рекомендациям, то влияние цитрусовых на организм будет только положительным.

Ранее Лайф рассказывал, кому и почему ни в коем случае не стоит есть мандарины.

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