Диетологи рассказали, кому не стоит есть мандарины

По словам специалиста, в среднем безопасное количество фруктов, которое можно съесть за день, — две-три штуки.

Несмотря на то что одним из неотъемлемых символов Нового года в России являются ярко-оранжевые сочные мандарины, лакомиться этим видом цитрусовых советуют не всем. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

— Мандарины употреблять можно и нужно. Они содержат огромное количество витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, также там есть вещества, подавляющие рост грибков, оказывающие бактерицидное действие, — сказала она.

Кроме того, в данном цитрусовом содержатся пищевые волокна, которые выводят излишки холестерина и благотворно влияют на работу ЖКТ, в частности на кишечник.

Особенно полезно употреблять мандарины в осенне-зимний период, в сезон вирусных респираторных заболеваний. Благодаря содержанию бета-каротина обновляются слизистые, а это — первая помощь для иммунной системы.

Однако не для всех мандарины полезны. Людям с заболеваниями ЖКТ, гастритом, язвенной болезнью, а также тем, кто страдает повышенной кислотностью, данные цитрусовые употреблять необходимо с большой осторожностью. И тем более нежелательно есть мандарины на голодный желудок.

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