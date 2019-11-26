СМИ: Москва не видит смысла в новой встрече Путина и Трампа

В последний раз президенты России и США виделись на полях саммита G20 в японской Осаке.

В Москве скептически настроены по вопросу перспектив проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

Собеседнику агентства задали вопрос по поводу того, планируется ли провести встречу лидеров России и США в ближайшем будущем, учитывая отмену саммита АТЭС в Чили, где теоретически президенты могли провести переговоры.

— А зачем? С каждой встречей всё только хуже становится, — сказал собеседник.

Последняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита G20 в японской Осаке. Президент РФ назвал беседу со своим американским коллегой "прагматичной и деловой".