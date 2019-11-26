В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений

Опцию можно включить во вкладках "Информация о контакте" или "Групповые настройки чата".

Разработчики мессенджера WhatsApp проводят тестирование новой функции, позволяющей автоматически удалять сообщения пользователя через некоторое время. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Новая опция "Удаление сообщений" появилась в бета-версии мессенджера 2.19.348 для операционной системы Android. Частично такая функция была ещё в более ранней бета-версии программы и называлась "Исчезающие сообщения".

В пробной версии мессенджера функцию можно включить во вкладках "Информация о контакте" и "Групповые настройки чата", однако во втором случае её могут использовать только администраторы групп.

Пользователь может самостоятельно выбрать "продолжительность жизни" своего сообщения — час, день, неделя, месяц и год.

Ранее сообщалось, что WhatsApp начал пожизненно блокировать номера телефонов пользователей, состоящих в группах с некорректными названиями.