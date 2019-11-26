Дед Мороз рассказал о самых желанных подарках детей

Дед Мороз из Великого Устюга назвал телеканалу "Звезда" самые распространённые новогодние желания у детей и взрослых.
Наиболее распространёнными желаниями у детей являются смартфоны, электросамокаты, игровые приставки, а также домашние животные.
Одним из самых запоминающихся для Деда Мороза было желание 36-летнего Владимира, который попросил в подарок автомобиль BMW X5.
— Для меня нет преград. Но когда я спросил, хватит ли у него силушки, чтобы её на веревочке катать, он сразу впал в отчаяние, — рассказал новогодний волшебник.
Он также отметил, что для него равны все желания — как взрослых, так и детей.
Ранее россияне рассказали, какое путешествие хотели бы получить в подарок от Деда Мороза.
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