В Минздраве рассказали, какими напитками нельзя согреться в мороз

Из еды в "согревающее" меню рекомендуется включать высокоуглеводные и легкоусвояемые продукты, с которыми легко справится пищеварение.

С каждым днём температура воздуха опускается всё ниже, и вытерпеть долгую прогулку на свежем воздухе без спецсредств становится сложно. Здесь на помощь приходят согревающие напитки, однако далеко не все из них способны справиться с поставленной задачей, сообщает RT.

Как рассказал журналистам главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, лучшим средством по борьбе с холодом в такой ситуации станет сладкий горячий чай. Но подойдут также и другие горячие или тёплые напитки с высоким содержанием сахара, например морс.

— Выпил стакан горячего чая с сахаром — согрелся. Согрелся сахаром. Надо не переусердствовать, важно соблюдать баланс ,– сказал Тутельян

Если же речь идёт о еде, то для сохранения тепла прекрасно подойдут высокоуглеводные и легкоусвояемые продукты, не требующие большой нагрузки на органы пищеварения. Например, кондитерские изделия или каши.

— Холода у нас долго не стоят, так что фигуре такое питание не повредит. Нужно соблюдать количество, — добавил он

А вот чем не стоит пытаться согреться, так это алкоголем, поскольку он расширяет сосуды, что в свою очередь приводит к увеличению теплопотери, в холодную погоду это недопустимо.

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