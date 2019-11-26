В Кемерове пенсионерку осудили за сбыт героина своего умершего сына

Суд принял во внимание признание вины, пожилой возраст, состояние здоровья и назначил пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

В Кемерове пенсионерка после смерти своего сына-наркомана обнаружила запасы героина и в течение полугода продавала наркотик, сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.

— Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России задержали подозреваемую в незаконном распространении героина 79-летнюю пенсионерку, проживающую в частном секторе за Кемеровским железнодорожным вокзалом, — сказано в сообщении ведомства.

Во время обыска у 79-летней женщины нашли и изъяли 17 готовых к продаже свёртков с героином. В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".

В общей сложности женщина намеревалась продать восемь граммов героина. В рамках судебного процесса была также проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по итогам которой пенсионерку признали вменяемой.

Заводский районный суд города Кемерово принял во внимание признание вины, пожилой возраст и состояние здоровья женщины. Ей назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в подмосковном Раменском задержали женщину по подозрению в сбыте 800 граммов героина.