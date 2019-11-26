Автобус с вахтовиками врезался в пятиэтажку в Уфе, есть пострадавшие

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Фото © LIFE

В Уфе автобус с 30 вахтовыми рабочими вылетел с дороги и врезался в угол жилого дома на проспекте Октября, четыре человека пострадали. Лайф публикует фотографии с места происшествия.

На кадрах видно, что автобус марки НефАЗ протаранил угол дома. По словам очевидцев, незадолго до этого его подрезал другой автомобиль.

<p>Фото © LIFE</p>

Все четверо пострадавших были доставлены в городскую больницу № 21 для прохождения осмотра. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

<p>Фото © LIFE</p>

Ранее Лайф публиковал видеозапись с места ДТП в Сочи, где автобус с отказавшими тормозами протаранил три машины.

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