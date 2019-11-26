Учёные выяснили пользу ночных кошмаров

Специалисты рассказали, что за плохие сны в мозгу человека отвечают два участка мозга: центральная доля и передняя поясная кора.

Учёные установили, что ночные кошмары приносят ощутимую пользу — они тренируют нервную систему и готовят её к реагированию на стрессовые ситуации во время бодрствования. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Human Brain Mapping.

В эксперименте приняли участие 18 человек. При помощи электроэнцефалографа специалисты измерили активность различных участков мозга. На голове каждого участника было зафиксировано 256 датчиков, с помощью них учёные проследили, какие зоны мозга задействованы, когда снятся плохие сны.

Всех испытуемых будили несколько раз за ночь и спрашивали, снилось ли им что-нибудь страшное.

— Мы выявили два участка, которые отвечают за ощущение страха во сне: это центральная доля и передняя поясная кора. Центральная доля участвует в оценке эмоций при пробуждении и систематически активируется тогда, когда мы ощущаем страх в реальности, — рассказал один из авторов работы — Лампрос Перогамврос.

В свою очередь передняя поясная кора задействована в те моменты, когда человек реагирует на угрозу.

Так специалисты впервые смогли доказать, что во сне и в реальности при страхе активизируются одни и те же участки мозга.

Учёные провели второе исследование среди 89 человек. Участников попросили записывать в течение недели свои сны, а также пережитые эмоции. Впоследствии эксперты при помощи магнитно-резонансной томографии выяснили, как испытуемые реагировали на сцены насилия или бедствия.

Выяснилось, что чем сильнее был пережитый страх во время ночного кошмара, тем меньше активировались центральная доля и передняя поясная кора мозга. Соответственно, сам человек в таких случаях был более стрессоустойчивым и менее восприимчивым к стрессу.

Таким образом, плохие сны могут считаться настоящей тренировкой для будущих реакций, поскольку они "способны потенциально подготовить нас к встрече с опасностью".

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