Более половины россиян недовольны качеством своего сна

Для большинства понятие "здорового сна" неразрывно связано с возможностью выспаться, проснуться бодрым и отдохнувшим.

Примерно две трети россиян не могут назвать свой сон здоровым. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Blue Sleep совместно с Национальным сомнологическим обществом.

Согласно опросу, 62% граждан России недовольны качеством своего сна и не считают его здоровым. Довольны своим ночным отдыхом лишь 31,6% респондентов. У остальных день на день не приходится, всё зависит от обстоятельств.

Причём решить проблему здорового сна пытается лишь 45% россиян. Некоторые из них покупают для этого новый матрас, подушки или кровать. Другие предпочитают соблюдать режим и ложиться вовремя, проветривать спальню или гулять с собакой.

— Отсутствие желания что-либо сделать для улучшения собственного сна может быть связано с отсутствием чётких представлений о том, что нужно делать, — считает президент Ассоциации национального сомнологического общества профессор Геннадий Ковров.

Исследование проводилось с 11 по 14 ноября 2019 года, в нём приняли участие порядка тысячи россиян, средний возраст респондентов составил 40 лет.

Ранее Лайф писал, что россияне рассказали, из-за чего не высыпаются.