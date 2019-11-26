В Москве нашли двухлетнюю малышку-маугли, искусанную насекомыми

Мать девочки, ведущая бродяжнический образ жизни, не раз надолго оставляла дочь без еды и денег.

В Москве полицейские обнаружили двухлетнюю девочку-маугли, вся она была искусана насекомыми. Об этом сообщает пресс-служба УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам.

Инцидент произошёл в посёлке Шишкин Лес. Неравнодушные жители сообщили полиции, что в одной из квартир без присмотра находится маленький ребёнок. На месте сотрудники МВД среди кучи мусора и грязи нашли двухлетнюю малышку.

Оказалось, что 22-летняя мать девочки ведёт бродяжнический образ жизни и о дочери не заботится. Кроме того, женщина оставила дочь на попечение бабушки, инвалида 1-й группы, которая физически не могла присматривать за ребёнком.

Медики диагностировали у малышки острую вирусную инфекцию. Также на теле ребёнка были найдены многочисленные следы от укусов насекомых. Девочку забрали в больницу, сейчас её жизни ничего не угрожает.

По данному факту в отношении матери ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее Лайф писал о другой девочке-маугли, которую обнаружили в Орле. Местные СМИ утверждали, что ребёнок жил в клетке, а мать сдавала его в "аренду" педофилам. Детский омбудсмен региона Владимир Поляков рассказал, как в действительности девочка оказалась в таком состоянии. По его словам, после смерти отца мать не справилась с обеспечением детей всем необходимым.