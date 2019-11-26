Эксперты подсказали, куда ехать за самой дешёвой шаурмой

Аналитики назвали города России с самыми высокими и низкими ценами на шаурму. Дороже всего популярное восточное блюдо обойдётся жителям и гостям Сахалина. Такие выводы сделала ИТ-компания "Эвотор", сообщает РБК.

Также самые высокие цены зарегистрированы в Санкт-Петербурге, Новгородской и Ленинградской областях. За порцию восточного блюда на Сахалине нужно будет заплатить 236 рублей, а в Северной столице — 189 рублей. В Москве средняя стоимость шаурмы составила 145 рублей.

Дешевле всего она обойдётся в Чувашии, Курской и Курганской областях — около 100 рублей.

Также эксперты узнали, что шавермой это блюдо называют не только в Петербурге, но и ещё в 33 регионах России: например, в Новгородской и Ленинградской областях, в Карелии, на Камчатке и в других.

Тем временем звёзды российской эстрады посвящают этому блюду романтические песни.