"Удар по чувствам верующих". В халяльной продукции на Урале нашли ДНК свинины

Результаты проверки шокировали общественников. Напомним, что именно данный вид мяса под запретом у тех, кто исповедует ислам.

Россельхознадзор провёл масштабную проверку халяльной продукции на Среднем Урале, по результатам которой были выявлены мясные изделия, содержащие ДНК свиньи.

В лабораторию попали пельмени, несколько сортов колбас и котлет.

— Все эти продукты позиционировались изготовителем как халяльные изделия, то есть должны исключать свинину. Тем не менее ДНК этого животного определилось сразу, — цитирует "Российская газета" замдиректора свердловского референтного центра Россельхознадзора Ирину Топоркову.

При этом, по данным федерального органа, почти весь выявленный фальсификат халяльной продукции выпускался одним производителем из Челябинской области. В чём кроется причина многочисленных нарушений, станет известно после проверки.

Сейчас все партии "халяльных" продуктов со свининой были изъяты из оборота. Компаниям-нарушителям грозят штрафы до 300 тысяч рублей.

Примечательно, что масштабная проверка была инициирована надзорным органом после жалоб потребителей. Люди были недовольны низким качеством халяльных товаров и не подозревали, что продукция содержит свинину.

— Результаты проверки поразили. Это не просто обман — это удар по чувствам верующих, — заявил председатель Комитета общественного контроля Сергей Сиов.

Ранее Лайф писал, что специалисты "Росконтроля" провели очередное исследование и обнаружили "Снежок", в котором белка меньше, чем нужно.