В Омске 8-летняя девочка выпала из окна школы, оказавшись запертой на ключ

Второклассница Рита получила компрессионный перелом позвоночника. Теперь её родители требуют наказания для сотрудников школы, которые сперва не заметили ребёнка в читальном зале, захлопнув двери, а затем и отсутствия девочки на уроке.

ЧП произошло на территории школы № 82 в микрорайоне "Городок нефтяников". Как стало известно Лайфу, второклассницу Риту мама отвела на занятия пораньше — девочка захотела заглянуть перед первым уроком в библиотеку. Школьница увлечённо выбирала книги, как вдруг услышала, что входная дверь захлопнулась. Библиотекарь ушла, не заметив ребёнка, и закрыла девочку внутри.

Оказавшись в ловушке, маленькая Рита растерялась и запаниковала. Вещи девочки (вместе с телефоном) остались в классе, позвонить близким она не могла — пришлось звать на помощь. От отчаяния девочка даже открыла окно, надеясь, что её крики услышат с улицы. Но, стоя на подоконнике, испуганная Рита оступилась и выпала из окна второго этажа.

Школьницу увезли в больницу с компрессионным переломом грудных позвонков. А родители пострадавшей требуют привлечь виновных к ответственности. У них есть вопросы и к библиотекарю, которая ушла, даже не убедившись, что в зале никого нет, и к учительнице, которая не могла не заметить отсутствия Риты на уроке. Кроме того, по словам мамы школьницы, о происшествии ей сообщили не сразу — успел пройти целый час.

— Она ещё после падения встала и до угла школы дошла сама, и там уже женщина её подхватила и понесла в школу, — рассказывает Лайфу Мария Пятина — мама пострадавшей девочки. — Я хочу установить время конкретное, сколько прошло между тем, как её принесли в школу, и вызовом скорой. Почему они ко мне в два пришли? Учительница вообще начала вести урок без ребёнка. Она даже не посмотрела! Хотя вещи были в классе. Она говорит, у нас была выставка в актовом зале, прозвенел звонок, и мы пошли на выставку. Пошли без ребёнка!

По словам родителей, администрация школы не хочет огласки и рассчитывает замять конфликт, но Пятиных это совершенно не устраивает.

К истории уже подключился Следственный комитет. Библиотекарю, которая заперла школьницу, может грозить наказание за халатность.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении работников средней общеобразовательной школы № 82 города Омска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, — сообщили Лайфу в пресс-службе регионального управления СКР.

Департамент образования города Омска тем временем принял решение о проведении внеплановой проверки, по результатам которой директора школы могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

— К библиотекарю уже применены меры дисциплинарного взыскания в виде выговора, также она предупреждена об ответственности за соблюдение безопасности. Проведены беседы с учителем и с обучающимися о правилах поведения в школе, — проинформировали в надзорном ведомстве.

Напомним, что буквально вчера в московской школе девочка пробила стеклянный пол и провалилась на этаж ниже. Ребёнка 2009 года рождения госпитализировали. Врачи подозревают, что у неё компрессионный перелом позвоночника.