Беременная Костенко рассказала, как её госпитализировали сразу после отпуска

Супруга футболиста Тарасова поделилась, что это произошло слишком неожиданно: "Не было никаких проблем".

Беременная жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала о госпитализации по возвращении из отпуска.

— На отдыхе не было никаких проблем... На следующий день, окрылённые, мы поехали с любимым на плановый осмотр к врачу. Дурачились, на вечер строили планы, даже в "Телеграме" пообещали не теряться, но... Меня оставили до 25-го в госпитале, — написала Костенко в "Инстаграме".

Супруга спортсмена не стала уточнять причин госпитализации, отметив, что уже всё в порядке и со вчерашнего вечера она дома.

Напомним, ранее Дмитрий Тарасов жёстко высказался о женщинах, что вызвало бурную реакцию общественности.