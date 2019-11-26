Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

У дочери российской певицы появилась на свет сестра, которую назвали редким именем.

Футболист Евгений Алдонин несколько лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Исполнительница родила от него дочь Веру, однако отношения это не укрепило. В итоге супруги развелись, и Алдонин спустя четыре года женился во второй раз.

Уже пять лет футболист состоит в браке со своей избранницей Ольгой. Вместе они растят сына Артёма, а недавно пара стала родителями ещё раз. Причём о беременности Ольги, как и о том, что она родила дочь, стало известно только сейчас: влюблённые тщательно скрывали это от общественности.

Сначала Ольга опубликовала в своём микроблоге видео, снятое во время беременности, чем ошарашила своих поклонников. Затем уже с Евгением связались репортёры, они и узнали, что его супруга уже родила и чувствует себя прекрасно.

— Знают все близкие и родные. Я не планировал сообщать об этом СМИ. Я сейчас только домой вернулся, мы только выписались, поэтому мне сейчас вообще не до разговоров, — цитирует футболиста ТВЦ.

Таким образом, у 12-летней дочери Юлии Началовой Веры появилась сестра. Малышку, рождённую в субботу, 23 ноября, назвали красивым именем Анжелика.

Напомним, что певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. У артистки было найдено сразу несколько серьёзных заболеваний: диабет второго типа, подагра и красная волчанка. За её жизнь до последнего боролись медики. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Подробнее о её творческой биографии и жизни с Алдониным читайте на сайте uznayvse.ru