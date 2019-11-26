Врач посоветовал "не превращаться в животных" в новогоднюю ночь

Главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин настоятельно рекомендовал россиянам не переедать в новогоднюю ночь, а также ограничить количество алкоголя. Советами о том, как провести праздники без вреда для организма, он поделился в интервью радиостанции "Говорит Москва".
— Ограничиться бокалом сухого вина и не переедать — вот и всё. Нет альтернативы. Не перепивать и не нажираться, — подчеркнул эксперт.
Гастроэнтеролог также считает, что принимать ферменты поджелудочной железы бесполезно и справиться организму это никак не поможет. Единственным действенным способом, по его мнению, является "не превращаться в животное" и помнить, что есть ещё и другие дни, месяцы и годы, в которые можно есть.
Напомним, что кроме оливье и алкоголя не стоит также увлекаться мандаринами. Лайф сообщал, чем грозит мандариновое переедание.
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